Ultime News

16 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Da cosa vogliamo scappare"
16 Ago 2025 Ciclovia Vento, accordo per la
manutenzione: 300mila euro in 3 anni
16 Ago 2025 Uova di Caretta caretta su spiaggia
della Casa al Mare di Casalmaggiore
16 Ago 2025 Cremo-Palermo, si fa sul serio:
prima ufficiale in Coppa Italia
16 Ago 2025 San Rocco, il giorno degli gnocchi
La ricetta passo dopo passo
Nazionali

MotoGp in Austria, Marc Marquez vince la sprint davanti a fratello Alex. Bagnaia si ritira

(Adnkronos) – Marc Marquez vince la gara sprint del Gp d’Austria al Red Bull Ring. Lo spagnolo della Ducati si impone davanti al fratello e compagno di marca Ale e al connazionale della Ktm Pedro Acosta conquistando la 12/a sprint della stagione. Altra gara sfortunata per Francesco ‘Pecco’ Bagnaia costretto al ritiro. In partenza la sua Ducati si è messa di traverso ed è stato risucchiato dal gruppo, qualche giro più tardi è rientrato ai box per dei problemi allo pneumatico posteriore.  

