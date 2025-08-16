Ultime News

16 Ago 2025 Vacanze, traffico osservato speciale
L'impegno della Polizia Stradale
15 Ago 2025 "Non esistono nemici": l'appello
del vescovo nel giorno dell'Assunta
15 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Tiro mancino"
15 Ago 2025 Ferragosto, il Prefetto Giannelli
in visita alle Forze dell'Ordine
15 Ago 2025 "In difesa dello stato di diritto"
Delegazione radicale in carcere
Nazionali

Paolini in semifinale Cincinnati, Gauff battuta in 3 set

(Adnkronos) – Jasmine Paolini in semifinale al torneo Wta di Cincinnati. L’azzurra, testa di serie numero 7, in semifinale batte la statunitense Coco Gauff, numero 2 del tabellone, per 2-6, 6-4, 6-3 in 2 ore di gioco. Paolini, alla terza semifinale della stagione dopo quelle raggiunte a Miami e a Roma, affronterà la russa Veronika Kudermetova, che si è aggiudicata 3 dei 4 confronti diretti. “All’inizio Coco mi ha costretto a correre tanto, giocando in maniera incredibile. Poi ho cominciato a sentire benissimo la palla – ha detto l’azzurra nell’intervista in campo – Kudermetova è una giocatrice potente, ma io mi sento in fiducia, vedremo cosa succederà”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...