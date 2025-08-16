Ultime News

17 Ago 2025 Audero: “Buona partita, ottimo
test prima del campionato”
17 Ago 2025 Nicola: “La squadra ha solidità
e idee nella costruzione”
16 Ago 2025 Le pagelle di Cremo-Palermo:
bene la difesa, non incide l’attacco
16 Ago 2025 Coppa Italia, Cremonese eliminata:
il Palermo passa ai rigori
16 Ago 2025 Addio Pippo Baudo: se ne va
un pezzo di storia della tv
Nazionali

Pippo Baudo, Mara Venier in lacrime: “Notizia devastante”

(Adnkronos) – Non trattiene le lacrime Mara Venier, ricordando Pippo Baudo in collegamento con lo speciale del Tg1 sulla scomparsa del presentatore, morto oggi 16 agosto 2025 all’età di 89 anni. “Tanti anni di confronti, di consigli, mi è sempre stato vicino. Ci siamo sempre voluti bene e questa notizia è per me devastante, non me l’aspettavo”, dice Venier. “Un gran pezzo di vita che se ne va con lui, stasera sto malissimo”. “Era molto di più che il lavoro, abbiamo lavorato molto insieme però Pippo era un amico e un punto di riferimento vero e importante della mia vita”.  

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...