Trump: “Incontro con Putin merita voto 10. Ora Zelensky deve fare accordo”

(Adnkronos) –

“In una scala da uno a dieci, do un dieci alla giornata di oggi. L’incontro con Putin è stato molto buono. Ora Zelensky deve fare un accordo”. Donald Trump appare entusiasta dopo l’incontro con Vladimir Putin in Alaska: nessuna intesa specifico per porre fine alla guerra in Ucraina, ma il presidente degli Stati Uniti assegna il ‘voto’ massimo al vertice con il presidente russo, rispondendo alle domande di Fox News, e passa la palla al presidente ucraino: tocca a Volodymyr Zelensky, dice Trump, chiudere l’accordo.

“Abbiamo avuto un incontro molto buono con Putin”, ha detto, sottolineando il rapporto personale con il presidente russo. Riguardo all’atmosfera durante i colloqui, Trump ha affermato: “Ho sempre avuto un ottimo rapporto con il presidente Putin”. Il leader statunitense ha poi commentato le prospettive future: “Vedremo cosa succederà dopo. Voglio vedere che le persone smettano di morire” in guerra.

Trump ha lasciato intendere che durante il vertice siano stati discussi possibili scambi territoriali tra Ucraina e Russia e garanzie di sicurezza alternative alla Nato.

Commentando l’ipotesi avanzata dal giornalista Sean Hannity su “alcuni scambi di terre” con “più territorio alla Russia” in cambio di misure di sicurezza per Kiev, Trump ha risposto: “Penso che siano punti che abbiamo negoziato, e sono punti su cui in gran parte abbiamo concordato. In realtà, penso che abbiamo concordato su molto”.

In questo clima, Trump almeno per il momento non intende adottare ulteriori sanzioni o “conseguenze gravi” contro la Russia. “Per quello che è successo oggi, penso che non debba pensarci adesso – ha dichiarato – Forse dovrò pensarci tra due o tre settimane, ma adesso non è necessario”. Il feeling con Putin è evidente: il presidente della Federazione russa ha espresso il suo sostegno sostenendo che l’elezione 2020 “era stata truccata perché avete il voto per corrispondenza”.

Trump non intende spiegare cosa manchi per un accordo: “No, preferisco di no. Immagino che qualcuno alla fine lo renderà pubblico. Lo scopriranno. Ma no, non voglio farlo. Voglio vedere se possiamo portarlo a termine. Sapete, non è affatto un accordo chiuso. E… l’Ucraina deve essere d’accordo. Intendo dire, il presidente Zelensky deve essere d’accordo”. Il passo potrebbe essere compiuto in un incontro tra il presidente ucraino e Putin: “Probabilmente ci sarò anche io”. C’è spazio per un ‘consiglio’ al presidente ucraino: “Fai un accordo, devi fare un accordo. La Russia è una potenza molto grande e loro no”.

“Stanno per organizzare un incontro ora tra il presidente Zelensky, il presidente Putin e me”, ha proseguito, rivelando che il vertice a tre è in preparazione. I leader di Mosca e Kiev “mi vogliono lì presente. Voglio esserci, ma voglio assicurarmi che si realizzi davvero e abbiamo buone possibilità di riuscirci”.

Trump si è detto “molto felice di sentire” Putin affermare che “se fossi stato presidente, questa guerra non sarebbe mai successa”. Il leader statunitense ha aggiunto: “La guerra della Russia contro l’Ucraina non sarebbe mai dovuta accadere”. Per Fox News, “c’è ottimismo a bordo dell’Air Force One che il prossimo incontro possa essere quello decisivo per il raggiungimento di un cessate il fuoco” in Ucraina.