Ultime News

Nazionali

Trump: “Vladimir, ci vediamo presto”. E Putin lo invita a Mosca

(Adnkronos) – Vladimir Putin invita Donald Trump a Mosca. Il presidente americano appare sorpreso dalle parole del presidente russo, dopo l’incontro in Alaska, e ‘accetta con riserva’. 

 

“Vorrei ringraziarti… e probabilmente ci rivedremo molto presto. Grazie mille, Vladimir”, ha detto Trump chiudendo la sua dichiarazione. “La prossima volta, a Mosca”, la replica di Putin in inglese. “Questo è interessante – il commento di Trump -. Non so, sarei un po’ in difficoltà. Potrebbe succedere, grazie mille, Vladimir”. 

