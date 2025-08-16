Ultime News

16 Ago 2025 Ubriaca aggredisce avventori
e carabinieri: denunciata
16 Ago 2025 Contro truffe, furti e raggiri
Carabinieri a Castelleone Antiquaria
16 Ago 2025 Topi d'appartamento identificati
Ma la refurtiva è sparita
16 Ago 2025 Annegamento di Karim, Galbiati:
"L'ho conosciuto. Sono addolorato"
16 Ago 2025 Vacanze, traffico osservato speciale
L'impegno della Polizia Stradale
Nazionali

Ucraina, Trump: “D’accordo con Putin, serve accordo di pace e non tregua”

(Adnkronos) – Nell’incontro con il presidente russo Vladimir Putin in Alaska, si è “convenuto che il modo migliore per porre fine alla terribile guerra tra Russia e Ucraina è quello di arrivare direttamente a un accordo di pace, che metterebbe fine al conflitto, e non a un semplice accordo di cessate il fuoco, che spesso non regge”. Lo ha affermato Donald Trump in un post su Truth Social, all’indomani della “giornata fantastica e di grande successo in Alaska”.  

“L’incontro con Putin ad Anchorage è andato molto bene, così come la telefonata a tarda notte con il presidente ucraino Zelenskyy e vari leader europei, tra cui il molto rispettato segretario generale della Nato”, ha aggiunto il presidente americano, confermando che “il presidente Zelensky arriverà a Washington, nello Studio Ovale, lunedì pomeriggio”. “Se tutto andrà bene, fisseremo un incontro con il presidente Putin – ha aggiunto il tycoon – Potenzialmente, saranno salvate milioni di vite umane”.  

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...