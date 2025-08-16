Ultime News

16 Ago 2025 Visita dei Radicali in carcere:
"Situazione sanitaria allarmante"
16 Ago 2025 Aggressione tra stranieri a
Porta Milano. Interviene la Polizia
16 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Da cosa vogliamo scappare"
16 Ago 2025 Ciclovia Vento, accordo per la
manutenzione: 300mila euro in 3 anni
16 Ago 2025 Uova di Caretta caretta su spiaggia
della Casa al Mare di Casalmaggiore
Nazionali

Uragano Erin cresce e diventa di categoria 5, minaccia per i Caraibi

(Adnkronos) – Erin si rafforza rapidamente sull’Oceano Atlantico e diventa un uragano di categoria 5 sulla scala Saffir-Simpson. E’ quanto riferisce Cbs news citando il National Hurricane Center (Nhc) degli Stati Uniti. In un avviso aggiornato alle 11:20 ora locale, il centro con sede a Miami ha detto che i ‘cacciatori di uragani’ hanno scoperto che Erin è cararatterizzato da venti che soffiano a 160 mph (circa 257 chilometri orari). Un uragano di categoria 5 è tale se le raffiche di vento soffiano almeno a 157 mph (252 chilometri orari). 

L’uragano prosegue il suo percorso verso i Caraibi, minacciando intense piogge e inondazioni. Erin continua il suo percorso verso le Piccole Antille, una regione che comprende le Isole Vergini americane e britanniche e Porto Rico, secondo quanto riportato dal National Hurricane Center (Nhc) degli Stati Uniti.  

