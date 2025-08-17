Ultime News

17 Ago 2025 Acconciatori ed estetisti, arriva
la riforma firmata Ancorotti
17 Ago 2025 Tra orologi e tradizione, la vita
del maestro Ribolini a "Le storie"
17 Ago 2025 Aggressione a Piadena,
il racconto di Don Pezzetti
17 Ago 2025 Morte Karim, raccolta fondi per
la famiglia. Il cordoglio a Crema
17 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Gatti e topi”
Video Pillole

Arrestato latitante nel Foggiano, le immagini della cattura

FOGGIA (ITALPRESS) – È stato arrestato a Cerignola il latitante Tommaso Morra, condannato in via definitiva alla pena di 12 anni e 6 mesi di reclusione, di cui dovrà scontare il residuo pari a 9 anni, 6 mesi e 25 giorni. A catturarlo la Polizia di Stato, con il supporto della Guardia di Finanza, coordinate dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Brescia con la collaborazione operativa della Procura della Repubblica di Bari Direzione Distrettuale Antimafia. L’uomo, insieme ad altri 30 complici, si era reso responsabile nel marzo 2022 del tentativo di assalto a un caveau a Calcinato, in provincia di Brescia.

col3/sat/mca1
(Fonte video: Polizia di Stato)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...