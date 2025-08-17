Un racconto al giorno per tutta l’estate. È la proposta di CremonaOggi, CremaOggi e OglioPoNews al proprio pubblico. Sono gli elaborati del Corso di scrittura “Raccontare una storia” realizzato in collaborazione con la Scuola Belleville e che ha visto la partecipazione di una cinquantina di allievi. Il racconto doveva contenere due elementi. Il primo: un telefono che squilla che determina conseguenze da un punto di vista narrativo. Il secondo: qualcosa di non detto. Oggi vi proponiamo il racconto di Laura Marcon. Qui trovate tutti i racconti.

Augusto era particolarmente scontroso in quella mattinata di maggio. Non che fosse una novità per la madre e la sorella, ma quel giorno pareva più scontroso del solito. Che fosse capitato qualcosa? Non era dato saperlo. Augusto conversava a monosillabi e della sua vita non raccontava quasi nulla; a malapena condivideva con il padre notizie sportive. Rimaneva in quella casa non perché non avesse abbastanza soldi per andarsene (lavorava come caporeparto in una grossa azienda tessile), ma unicamente perché gli era comodo: la madre puliva, lavava i panni, stirava, cucinava, faceva la spesa, accudiva i loro quattro gatti e la cagnetta e dava da mangiare anche al pesce che la madre le aveva lasciato in eredità.

