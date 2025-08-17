Video Pillole
Tg Ambiente – 17/8/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Pnrr, incentivi per le auto elettriche
– Cresce il turismo open air
– Allarme Greenpeace “La filiera della plastica minaccia la salute pubblica”
– Sos ghiacciai, Legambiente “Il tempo di agire è ora”
mgg/gtr/col
© Riproduzione riservata