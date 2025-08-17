Qualcuno sostiene che un orologio sia più di un accessorio: è un simbolo di impegno e amore, uno strumento che ci ricorda che il tempo è prezioso in ogni momento.

Nell’atelier di Gabriele Ribolini, maestro orologiaio lodigiano, si respira il sapore della storia e del tempo. Attraverso il suo lavoro, Ribolini si dedica a restaurare orologi antichi e a ridare vita a meccanismi complessi, creati secoli fa per misurare il tempo.

La storia del maestro orologiaio sarà prossimamente protagonista sul canale CR1 in una puntata di Le storie.

