Baudo, Fiorello “Per noi siciliani vanto e orgoglio”

ROMA (ITALPRESS) – “Per noi siciliani è sempre stato un vanto, un orgoglio. Noi lo seguivamo più degli altri perché faceva anche Antenna Sicilia, conduceva il festival della canzone siciliana che in Sicilia faceva il 100% di ascolti”. Così Rosario Fiorello lasciando la camera ardente di Pippo Baudo. “Quando lo chiamavo non dicevo mai ‘ciao Pippo come stai’, ma dicevo una frase siciliana molto forte e dall’altra parte avevo una risposta altrettanto forte, si rideva molto”, racconta.

