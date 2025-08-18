Ultime News

18 Ago 2025 La Nazionale U21 torna allo Zini:
il 14 ottobre Italia-Armenia
18 Ago 2025 Tentativi di truffa su biglietti
bus: Arriva mette in guardia
18 Ago 2025 Logistica di Picenengo fuori da ZLS
Carletti: "In più oneri raddoppiati"
18 Ago 2025 Tg Sport, A Tutta Cremo, A-Team
CR1 è pronta per il calcio d'inizio
18 Ago 2025 Cremona studiosa: provincia al top
per votazioni massime alla maturità
Baudo, Fiorello “Per noi siciliani vanto e orgoglio”

ROMA (ITALPRESS) – “Per noi siciliani è sempre stato un vanto, un orgoglio. Noi lo seguivamo più degli altri perché faceva anche Antenna Sicilia, conduceva il festival della canzone siciliana che in Sicilia faceva il 100% di ascolti”. Così Rosario Fiorello lasciando la camera ardente di Pippo Baudo. “Quando lo chiamavo non dicevo mai ‘ciao Pippo come stai’, ma dicevo una frase siciliana molto forte e dall’altra parte avevo una risposta altrettanto forte, si rideva molto”, racconta.

