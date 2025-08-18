Ultime News

18 Ago 2025 La Nazionale U21 torna allo Zini:
il 14 ottobre Italia-Armenia
18 Ago 2025 Tentativi di truffa su biglietti
bus: Arriva mette in guardia
18 Ago 2025 Logistica di Picenengo fuori da ZLS
Carletti: "In più oneri raddoppiati"
18 Ago 2025 Tg Sport, A Tutta Cremo, A-Team
CR1 è pronta per il calcio d'inizio
18 Ago 2025 Cremona studiosa: provincia al top
per votazioni massime alla maturità
Baudo, Giorgia “Porterò sempre con me la sua dolcezza”

ROMA (ITALPRESS) – “Di ricordi ne ho tanti, nelle conversazioni con Pippo c’era sempre da imparare qualcosa. Negli ultimi anni è uscita fuori la sua dolcezza che porterò con me per sempre. Lui credeva tanto in me, è stato importante anche in questo senso. Stiamo salutando una parte della nostra storia e della nostra cultura, è una perdita collettiva che in qualche modo ci unisce ed è una cosa che poche persone riescono a lasciare come eredità”. Questo il ricordo di Giorgia alla camera ardente di Pippo Baudo.

