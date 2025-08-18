Ultime News

18 Ago 2025 Due annegati nell'Adda, l'esperto:
"Ecco come evitare rischi"
18 Ago 2025 Dalla liuteria al sound esclusivo
ecco “Il Cremonese” by Lamborghini
18 Ago 2025 Consiglieri regionali: cremonesi
tutti promossi per presenze
18 Ago 2025 Casalsigone, cinque giorni
di "festa sul campo"
18 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Quelle parole non dette”
Video Pillole

Eurozona, in calo il surplus commerciale

ROMA (ITALPRESS) – È in calo il surplus commerciale dell’Eurozona. Secondo le prime stime dell’Eurostat, a giugno 2025 si è attestato a 7 miliardi di euro, rispetto ai 20,7 miliardi di un anno prima. Le esportazioni di beni dell’area dell’euro verso il resto del mondo a giugno 2025 sono state pari a 237,2 miliardi, con un aumento dello 0,4% rispetto a giugno 2024. Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 230,2 miliardi, con un aumento del 6,8% rispetto a giugno 2024. A giugno il saldo dell’area dell’euro è diminuito rispetto a maggio, con un surplus sceso da 16,5 miliardi a 7 miliardi. Il calo è stato determinato principalmente da una diminuzione del surplus di prodotti chimici e correlati, sceso da 24,4 miliard i a 15,1 miliardi. Rispetto a giugno 2024, il saldo dell’area dell’euro si è contratto di 13,7 miliardi, principalmente a causa di una riduzione del surplus nei settori dei prodotti chimici e correlati, dei macchinari e veicoli e di altri prodotti manifatt urieri. Nel primo semestre 2025, l’area dell’euro ha registrato un surplus di 93,3 miliardi, rispetto ai 102,0 miliardi del periodo gennaio – giugno 2024
/gtr

© Riproduzione riservata
