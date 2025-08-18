Ultime News

18 Ago 2025 Its Academy e UniMercatum insieme
per progetto "Its University"
18 Ago 2025 Diocesi, a settembre workshop
"Nuovi scenari, nuovi catechisti"
18 Ago 2025 Crema, trovato in possesso di armi:
denunciato e allontanato un 20enne
18 Ago 2025 Colonie Padane e degrado,
interrogazione di Portesani
18 Ago 2025 T-shirt diffamatorie alla Baldesio,
giudice chiede ulteriori indagini
Focus Salute – I rovina-vacanze: Diarrea del viaggiatore, cause e cure

MILANO (ITALPRESS) – Che cos’è la diarrea del viaggiatore? Perché può minare a lungo la salute dell’intestino con un’onda lunga che va ben oltre la vacanza? Nel novantasettesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza questa forma di diarrea e alcuni rischi associati, tra cui la riduzione di efficacia dei contraccettivi ormonali, e la sindrome dell’intestino irritabile post-infettiva. Suggerisce strategie preventive e il kit di emergenza, per partire preparati.

