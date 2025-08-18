Greco “Pippo Baudo era un artista completo”

ROMA (ITALPRESS) – “Quando l’ho visto la prima volta avevo 23 anni, ho visto la potenza, lo spessore, la grande considerazione del pubblico, il rispetto per tutte le maestranze. Al di là della sua capacità di racconto lui era un artista completo. Persone così sono dei pilastri dello spettacolo e della televisione, hanno fatto la storia e sono irripetibili, irraggiungibili”. Così Alessandro Greco, lasciando la camera ardente di Pippo Baudo.

