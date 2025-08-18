Ultime News

18 Ago 2025 La Nazionale U21 torna allo Zini:
il 14 ottobre Italia-Armenia
18 Ago 2025 Tentativi di truffa su biglietti
bus: Arriva mette in guardia
18 Ago 2025 Logistica di Picenengo fuori da ZLS
Carletti: "In più oneri raddoppiati"
18 Ago 2025 Tg Sport, A Tutta Cremo, A-Team
CR1 è pronta per il calcio d'inizio
18 Ago 2025 Cremona studiosa: provincia al top
per votazioni massime alla maturità
Greco "Pippo Baudo era un artista completo"

ROMA (ITALPRESS) – “Quando l’ho visto la prima volta avevo 23 anni, ho visto la potenza, lo spessore, la grande considerazione del pubblico, il rispetto per tutte le maestranze. Al di là della sua capacità di racconto lui era un artista completo. Persone così sono dei pilastri dello spettacolo e della televisione, hanno fatto la storia e sono irripetibili, irraggiungibili”. Così Alessandro Greco, lasciando la camera ardente di Pippo Baudo.

