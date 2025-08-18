Ultime News

18 Ago 2025 Its Academy e UniMercatum insieme
per progetto "Its University"
18 Ago 2025 Diocesi, a settembre workshop
"Nuovi scenari, nuovi catechisti"
18 Ago 2025 Crema, trovato in possesso di armi:
denunciato e allontanato un 20enne
18 Ago 2025 Colonie Padane e degrado,
interrogazione di Portesani
18 Ago 2025 T-shirt diffamatorie alla Baldesio,
giudice chiede ulteriori indagini
Max Giusti “Pippo Baudo straordinario, ha accompagnato il Paese”

ROMA (ITALPRESS) – “Ci ha accompagnati per un periodo enorme, ha accompagnato il Paese sia quando era all’apice del successo che negli anni più bui come quelli di piombo. Era una persona straordinaria che ti rispondeva sempre al telefono, se avevi bisogno lui correva. Quando vedevo la televisione c’era lui, quando ho iniziato a fare i primi passi c’era lui, quando avevo bisogno di un consiglio c’era lui”. Così Max Giusti lasciando la camera ardente allestita per Pippo Baudo al teatro delle Vittorie a Roma. “Sono vicino alla sua famiglia”, aggiunge. xb1/vbo/mca2

