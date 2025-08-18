Ultime News

18 Ago 2025 Its Academy e UniMercatum insieme
per progetto "Its University"
18 Ago 2025 Diocesi, a settembre workshop
"Nuovi scenari, nuovi catechisti"
18 Ago 2025 Crema, trovato in possesso di armi:
denunciato e allontanato un 20enne
18 Ago 2025 Colonie Padane e degrado,
interrogazione di Portesani
18 Ago 2025 T-shirt diffamatorie alla Baldesio,
giudice chiede ulteriori indagini
Video Pillole

Sergio “Pippo Baudo è la Rai, giusto omaggiarlo qui”

ROMA (ITALPRESS) – “Pippo Baudo è la Rai. Abbiamo voluto omaggiarlo nella sua casa, il Teatro Delle Vittorie, dove ha realizzato straordinarie trasmissioni ed eventi. Era giusto omaggiarlo e averlo qui con noi”. Così Roberto Sergio, direttore generale della Rai, alla camera ardente allestita per Pippo Baudo al teatro delle Vittorie, a Roma. “Il consiglio d’amministrazione” troverà un modo per omaggiarlo “quando si riunirà a settembre”, spiega. xi2/xb1/vbo/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...