Ultime News

Video Pillole

Tajani “Si lavora per la pace in Ucraina, speriamo in tempi rapidi”

ROMA (ITALPRESS) – “Si lavora per la pace e speriamo che si possa raggiungere in tempi rapidi, anche se non è facile. Come abbiamo sempre detto, non si può raggiungere la pace senza l’Ucraina, sarà importante quello che farà l’Ucraina”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della camera ardente di Pippo Baudo a Roma, rispondendo a una domanda sul vertice di oggi a Washington. xi2/vbo/mca2

