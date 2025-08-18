Video Pillole
Tg Sport – 18/8/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Leao e Pulisic trascinano il nuovo Milan, Modric accende San Siro
– Konè o Lookman, l’Inter cerca la priorità del suo mercato
– Marc Marquez è inarrestabile , Bagnaia solo ottavo
– Basket, Pozzecco prepara l’Italia per l’Europeo
– Chiesa, Reijnders e Calafiori subito protagonisti in Premier League
/gtr
