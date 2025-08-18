Ultime News

18 Ago 2025 Due annegati nell'Adda, l'esperto:
"Ecco come evitare rischi"
18 Ago 2025 Dalla liuteria al sound esclusivo
ecco “Il Cremonese” by Lamborghini
18 Ago 2025 Consiglieri regionali: cremonesi
tutti promossi per presenze
18 Ago 2025 Casalsigone, cinque giorni
di "festa sul campo"
18 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Quelle parole non dette”
Ucraina, Meloni “Unità dell’Occidente strumento per costruire la pace”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi finalmente si aprono degli spiragli di dialogo. L’unità dell’Occidente è lo strumento che abbiamo per costruire pace e garantire giustizia”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, prima del vertice a Washington della Coalizione dei volenterosi con il presidente Usa, Donald Trump e quello ucraino, Volodymyr Zelensky. “Ovviamente l’Italia c’è, come c’è sempre stata in questi tre anni e mezzo, noi siamo al fianco dell’Ucraina, sosteniamo gli sforzi di pace del presidente degli Stati Uniti. Siamo stati chiamati per il nostro contributo di diplomazia e siamo contenti che sulle garanzie di sicurezza si parta da una proposta italiana”, ha aggiunto.
