19 Ago 2025 Trentaduenne evade dai domiciliari
Avviata ricerca internazionale
19 Ago 2025 Olimpiadi Milano-Cortina: pressing
dell'opposizione su Sindaco e Giunta
19 Ago 2025 Lavoro, 207 opportunità
nei CPI questa settimana
19 Ago 2025 Medici di famiglia: fine
attività per Roberto Pilo
19 Ago 2025 Cambio in ATS: Ilaria Marzi
nuovo direttore Sociosanitario
Amadeus “Pippo Baudo era unico, non c’è un erede”

ROMA (ITALPRESS) – Non c’è l’erede di Baudo, di Costanzo, di Mike Bongiorno, di Raffaella Carrà semplicemente perché erano unici”. Lo ha detto Amadeus, parlando con i giornalisti all’uscita dalla camera ardente di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie.
“Sarebbe una cosa giustissima, bellissima, Pippo era affezionato a questo teatro”, ha affermato il conduttore parlando della possibilità di intitolare il teatro a Baudo.

