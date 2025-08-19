Bambole Labubu, occhio alle imitazioni: rischio di soffocamento per i bambini

(Adnkronos) – La Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo degli Stati Uniti ha invitato i consumatori a evitare le imitazioni contraffatte delle bambole Labubu – chiamate Lafufus – perché rappresentano “un grave rischio di soffocamento e morte per i bambini piccoli”. È quanto scrive il ‘Wall Street Journal’. Questi falsi “si rompono facilmente, rilasciando piccoli pezzi che possono rappresentare un rischio di soffocamento”, ha affermato la commissione, esortando i consumatori a smettere di acquistare e utilizzare Lafufus “immediatamente”.

I Labubu sono piccoli pupazzi pelosi, spesso raffigurati con occhi grandi, orecchie a punta e denti sporgenti, che ricordano piccoli mostri o creature fantastiche. I falsi dei giocattoli “brutti-carini” hanno invaso il mercato dopo che i ciondoli da borsa con le orecchie da coniglio e il sorriso sulle labbra sono diventati l’ultimo must-have della moda. La domanda è stata così elevata che il Pop Mart di Londra ha dovuto interrompere la vendita delle bambole a maggio, dopo che sono scoppiate delle risse nei negozi, rileva il ‘Wsj’.

Mentre i fan di Labubu si accampano per tutta la notte per le bambole originali e i negozi Pop Mart di tutto il mondo vanno a ruba, anche i falsi di Lafufu hanno guadagnato popolarità, sottolinea il ‘Wsj’, trovando spazio nei quartieri commerciali di Taipei, Taiwan, Seul e New York City. I funzionari doganali cinesi hanno annunciato il sequestro di quasi 49.000 presunte Lafufu nelle ultime settimane.

La Consumer Product Safety Commission ha dichiarato che “continuerà a intensificare i controlli nei porti statunitensi per bloccare le importazioni pericolose prima che raggiungano le famiglie americane” e ha avvertito i consumatori di stare attenti ai falsi.

Le bambole Labubu autentiche di Pop Mart presentano un adesivo olografico Pop Mart e un codice Qr scansionabile che rimanda al sito ufficiale di Pop Mart, e le edizioni più recenti presentano anche un discreto timbro Uv su un piede, ha affermato la commissione. Nel frattempo, i falsi Labubu “hanno spesso colori eccessivamente brillanti o il numero sbagliato di denti”, ha affermato la commissione: i Labubu autentici ne hanno nove.