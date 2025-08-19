Ultime News

19 Ago 2025 Via vai di medici al Pronto Soccorso
Quattro nuovi incarichi per un anno
19 Ago 2025 Violenza sulle donne: 8 arresti
dei Carabinieri in 2 mesi e mezzo
19 Ago 2025 Lavorare in Trenord: partono
le selezioni per nuovo personale
19 Ago 2025 Cade da bicicletta in via Battisti
79enne trasportato all'ospedale
19 Ago 2025 Trentaduenne evade dai domiciliari
Avviata ricerca internazionale
Nazionali

Botulino, seconda vittima in Sardegna: è Valeria Sollai, anche lei aveva mangiato guacamole a Fiesta Latina

(Adnkronos) – Seconda vittima del botulino in Sardegna. E’ morta oggi, martedì 19 agosto, nelle prime ore della mattina Valeria Sollai, la donna di 62 anni ricoverata da settimane al policlinico di Monserrato dopo che aveva mangiato cibi con guacamole alla Fiesta Latina.  

L’8 agosto scorso era morta Roberta Pitzalis, 38 anni, anche lei intossicata dal batterio dopo che aveva mangiato taco con salsa messicana a base di avocado acquistato in un food truck nel corso dello stesso evento.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...