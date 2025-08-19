Ultime News

19 Ago 2025 Il racconto del giorno
“L’intoppo”
19 Ago 2025 Gabriele Villa: "I miei 45 anni
come cuoco alle sagre di Castelvetro"
19 Ago 2025 Disturbi alimentari,
Regione stanzia 5,7 milioni
19 Ago 2025 Via vai di medici al Pronto Soccorso
Quattro nuovi incarichi per un anno
19 Ago 2025 Violenza sulle donne: 8 arresti
dei Carabinieri in 2 mesi e mezzo
Chiusa la camera ardente, l’applauso al feretro di Baudo

ROMA (ITALPRESS) – È stata chiusa la camera ardente allestita per Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie, a Roma. All’esterno una folla di cittadini e ammiratori ha accolto l’uscita del feretro con un applauso. I presenti hanno applaudito anche al momento della partenza del carro funebre, diretto sotto l’ufficio di Baudo, in via della Giuliana, prima di iniziare il viaggio verso Militello in Val di Catania. I funerali del celebre conduttore televisivo scomparso il 16 agosto all’età di 89 anni si terranno il 20 agosto alle 16 presso il Santuario di Santa Maria della Stella.

