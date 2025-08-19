La città del Torrazzo si prepara ad ospitare come da tradizione Cremona Musica, salone internazionale degli strumenti musicali d’alto artigianato promosso da CremonaFiere, che dal 26 al 28 settembre porterà nel polo fieristico cittadino 400 espositori provenienti da 35 Paesi.

Focalizzata in origine sugli strumenti ad arco, la manifestazione nel tempo si è ampliata seguendo le tendenze di un mercato in continua evoluzione e oggi propone aree tematiche dedicate anche a pianoforti, chitarre, strumenti a fiato e fisarmoniche.

L’edizione 2025 potenzia in particolare l’Electric Sound Village ossia lo spazio dedicato alla liuteria elettrica e alla storia della musica rock. Aumentano gli espositori, oltre 40 fra maestri liutai, restauratori e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo.

Gli strumenti potranno essere provati in apposite cabine insonorizzate, inoltre sarà allestito un palcoscenico -principale novità di questa edizione- dove circa 20 musicisti si esibiranno tra voce e musica per presentare i loro progetti.

Verrà proposta inoltre al pubblico la mostra Pagine di Rock e non mancheranno le contaminazioni, con gli Hammond e i sintetizzatori.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata