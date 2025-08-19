Ultime News

“L’intoppo”
19 Ago 2025 Gabriele Villa: "I miei 45 anni
come cuoco alle sagre di Castelvetro"
19 Ago 2025 Disturbi alimentari,
Regione stanzia 5,7 milioni
19 Ago 2025 Via vai di medici al Pronto Soccorso
Quattro nuovi incarichi per un anno
19 Ago 2025 Violenza sulle donne: 8 arresti
dei Carabinieri in 2 mesi e mezzo
Gaza, dalla Difesa italiana oltre 100 tonnellate di aiuti umanitari

ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa oggi l’iniziativa umanitaria “Solidarity Path Operation 2”, missione della Difesa italiana volta a realizzare un ponte aereo tra la Giordania e la Striscia di Gaza per consegnare aiuti vitali alla popolazione civile, duramente colpita dal protrarsi del conflitto. Con il nono aviolancio effettuato dalla Difesa italiana, sono state distribuite oltre 100 tonnellate di generi di prima necessità, destinate in particolare alle aree più isolate e difficilmente raggiungibili della Striscia.

