Un racconto al giorno per tutta l’estate. È la proposta di CremonaOggi, CremaOggi e OglioPoNews al proprio pubblico. Sono gli elaborati del Corso di scrittura “Raccontare una storia” realizzato in collaborazione con la Scuola Belleville e che ha visto la partecipazione di una cinquantina di allievi. Il racconto doveva contenere due elementi. Il primo: un telefono che squilla che determina conseguenze da un punto di vista narrativo. Il secondo: qualcosa di non detto. Oggi vi proponiamo il racconto di Daniela Perotti. Qui trovate tutti i racconti.

Appollaiate come cornacchie una di fianco all’altra sopra piccole seggiole impagliate, curve davanti alle fiamme del camino per meglio riceverne il tepore, come ogni giorno di quel gelido inverno, le due sorelle erano solite trascorrere le ore del pomeriggio in una inedia disarmante, fatta di attimi quotidiani che nulla avevano a che fare con l’impegnare la mente e il corpo.

L’una, alta e granitica nell’aspetto, mostrava maggiore confidenza con gli spazi della casa, se non fosse stato per quello sguardo vacuo in cui si leggeva un profondo spaesamento dell’anima. Tutto in lei aveva quella scarna fissità che pareva nuda sgradevolezza.

L’altra, minuta e giovanile nelle grazie, aveva occhi intrisi di rassegnazione. Occhi che un tempo avevano forse amato, ma che ora davano la sensazione che fosse passata attraverso tutto, come in un turbine, e ne fosse rimasta fuori.

