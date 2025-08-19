Ultime News

Nazionali

Lo psicologo: “Il ritiro in finale uno choc per Sinner, Jannik si sente in colpa”

(Adnkronos) – Per Jannik Sinner il ritiro choc contro Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Cincinnati “è una botta forte. Si sente in colpa con sé stesso e con gli altri, non a caso ha chiesto subito scusa al pubblico dopo il malore in campo. In lui ora prevale il senso di impotenza e frustrazione, troppa la discrepanza tra l’aspettiva nell’ennesimo scontro con il rivale di sempre Alcaraz, e la realtà, tra l’obiettivo che si era prefissato e le sue condizioni fisiche”. Così all’Adnkronos Salute Pietro Bussotti, psicologo dello sport e coordinatore di Psicologia dello sport dell’Ordine degli psicologi dell’Umbria. 

Per l’esperto “il numero 1 del tennis mondiale ha costruito un’identità professionale sulla capacità di competere e vincere – spiega -. La paura di perdere o che possa ricapitare un incidente come quello di ieri a Cincinnati può far scattare in Sinner il timore di ‘non essere affidabile’ verso sé stesso e il pubblico, un senso di colpa sociale. Come abbiamo visto tutti si è scusato subito con i tifosi quando ha detto ‘non riesco a muovermi’. Dunque, l’attacco alla identità professionale nasce non dal fatto in sé (il ritiro) ma dal dover riconoscere a sé stesso e verso gli altri di non sentirsi affidabile”.  

Il campione altoatesino “si è sentito colpevole del forfait ma nessuno di noi chiaramente può recriminare a Sinner un problema di salute”, sottolinea Bussotti, che aggiunge: “Dopo aver negato, o meglio, dopo non essersi concesso di stare male, e dopo aver giocato pur sentendosi debilitato, credo che alla fine abbia provato un umanissimo sollievo. Ha tentato di andare avanti nel match contro Alcaraz per senso del dovere e pressione interna fino a quando ha dovuto accettare di non farcela più”. Nessuno di “noi sta nella testa di Sinner, ma è plausibile che in lui ora prevalga il timore che tutto questo possa accadere di nuovo”. E sulla corsa di Alcaraz verso Jannik per consolare l’amico, “rafforza il senso di appartenenza ad una comunità sportiva che ha tra i valori la resilienza, un gesto molto bello e importante”, conclude. 

