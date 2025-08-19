Ultime News

Loreggia, 15enne in bici muore travolto da auto sulle strisce

(Adnkronos) – Non c’è stato nulla da fare per il 15enne Martin Pattaro: il ragazzino è morto travolto da un’auto mentre era in bicicletta e stava attraversando sulle strisce pedonali a Loreggia, nel Padovano. Inutili sono stati i soccorsi del Suem 118 giunti sul luogo dell’incidente, insieme alla polizia locale incaricata di effettuare i rilievi.  

A quanto riferisce la stampa locale, il 15enne, originario di Trebaseleghe, è stato travolto dall’auto condotta da un 32enne di Piombino Dese, che ha detto di non essersi accorto di nulla, di aver solo sentito un botto all’improvviso. L’uomo è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell’impatto.  

