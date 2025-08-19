Ultime News

19 Ago 2025 Via vai di medici al Pronto Soccorso
Quattro nuovi incarichi per un anno
19 Ago 2025 Violenza sulle donne: 8 arresti
dei Carabinieri in 2 mesi e mezzo
19 Ago 2025 Lavorare in Trenord: partono
le selezioni per nuovo personale
19 Ago 2025 Cade da bicicletta in via Battisti
79enne trasportato all'ospedale
19 Ago 2025 Trentaduenne evade dai domiciliari
Avviata ricerca internazionale
Nazionali

Milan, elongazione al polpaccio per Leao: salta la prima di Serie A con la Cremonese

(Adnkronos) – Problema per il Milan e per Massimiliano allegri a pochi giorni dall’inizio del campionato. I rossoneri dovranno fare a meno di Rafael Leao nella prima gara di Serie A contro la Cremonese, sabato 23 agosto alle 20:45: il numero 10 ha riportato un trauma elongativo al polpaccio destro nella gara contro il Bari, in Coppa Italia (terminata per lui dopo soli 17 minuti). 

L’attaccante portoghese salterà dunque la prima di campionato con la squadra di Allegri e verrà valutato giorno per giorno in vista della trasferta di Lecce di venerdì 29 agosto. Dopo la sfida in Salento, i rossoneri torneranno in campo il 14 settembre contro il Bologna, al termine della sosta per le nazionali.  

