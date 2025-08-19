Ultime News

19 Ago 2025 Via vai di medici al Pronto Soccorso
Quattro nuovi incarichi per un anno
19 Ago 2025 Violenza sulle donne: 8 arresti
dei Carabinieri in 2 mesi e mezzo
19 Ago 2025 Lavorare in Trenord: partono
le selezioni per nuovo personale
19 Ago 2025 Cade da bicicletta in via Battisti
79enne trasportato all'ospedale
19 Ago 2025 Trentaduenne evade dai domiciliari
Avviata ricerca internazionale
Video Pillole

Panariello “Pippo Baudo è il santo patrono del varietà”

ROMA (ITALPRESS) – “Lo considero il santo patrono del varietà che purtroppo sta un po’ scomparendo e che invece andrebbe rivalutato, perché è una forma di spettacolo di cui abbiamo il copyright”. Lo ha dichiarato Giorgio Panariello, giunto insieme a Marco Masini, alla camera ardente di Pippo Baudo allestita al Teatro delle Vittorie. “Spero che questa scomparsa possa aver acceso un faro sul varietà che se ne sta andando”, ha aggiunto.

xl5/sat/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...