Ultime News

19 Ago 2025 Archi Palazzo Comunale,
terminati i lavori
19 Ago 2025 “I misteri di Stagno Lombardo”,
riprese notturne con tutto il paese
19 Ago 2025 Maltempo, Protezione Civile
dirama allerta meteo
19 Ago 2025 Anche la mancia diventa digitale
L'opzione c'è, in pochi lo sanno
19 Ago 2025 Il racconto del giorno
“L’intoppo”
Nazionali

Schiacciato da un camion nel Salento: morto meccanico 65enne

(Adnkronos) – Ennesimo incidente mortale sul lavoro nel Salento. A perdere la vita un meccanico 65enne, rimasto schiacciato da un camion. L’uomo, Sergio Casarano di Racale, era intervenuto per il camion in panne sulla strada che collega Taurisano a Miggiano, in provincia di Lecce, e durante le fasi delle riparazioni è rimasto schiacciato a causa di un cedimento.  

Soccorso in codice rosso è stato trasportato all’ospedale di Tricase dove è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto è intervenuta la Polizia e la procura di Lecce ha disposto il sequestro del mezzo.  

