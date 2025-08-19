Ultime News

19 Ago 2025 Archi Palazzo Comunale,
terminati i lavori
19 Ago 2025 “I misteri di Stagno Lombardo”,
riprese notturne con tutto il paese
19 Ago 2025 Maltempo, Protezione Civile
dirama allerta meteo
19 Ago 2025 Anche la mancia diventa digitale
L'opzione c'è, in pochi lo sanno
19 Ago 2025 Il racconto del giorno
“L’intoppo”
Nazionali

Sinner salta doppio misto US Open, Siniakova out

(Adnkronos) – Jannik Sinner si ritira dal torneo di doppio misto dell’US Open e il forfait dell’azzurro elimina anche Katerina Siniakova, che avrebbe dovuto far coppia con il numero 1 del mondo nel torneo di esibizione a Flushing Meadows.  

Sinner ha deciso di rinunciare all’evento dopo il malore che lo ha costretto a ritirarsi dalla finale del Masters 1000 di Cincinnati. Siniakova, una delle doppiate più forti del circuito, in doppio ha vinto carriera un titolo Slam è un oro olimpico. Ha trionfato ai Giochi anche nel doppio misto. Nonostante il curriculum, gli organizzatori degli US Open non l’hanno ‘salvata’ e l’hanno depennata dall’evento, a cui aveva deciso di partecipare rinunciando al torneo di Cleveland. Al posto della coppia Sinner-Siinoakova, quindi, in tabellone spazio a Danielle Collins e Christian Harrison. 

