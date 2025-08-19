Ultime News

19 Ago 2025 Via vai di medici al Pronto Soccorso
Quattro nuovi incarichi per un anno
19 Ago 2025 Violenza sulle donne: 8 arresti
dei Carabinieri in 2 mesi e mezzo
19 Ago 2025 Lavorare in Trenord: partono
le selezioni per nuovo personale
19 Ago 2025 Cade da bicicletta in via Battisti
79enne trasportato all'ospedale
19 Ago 2025 Trentaduenne evade dai domiciliari
Avviata ricerca internazionale
Nazionali

Stefano De Martino e Caroline Tronelli, video e foto privati finiti sul web: indaga la Procura di Roma

(Adnkronos) – La Procura di Roma ha avviato un’inchiesta dopo la denuncia depositata dai legali del conduttore televisivo Stefano De Martino in relazione a un video e foto circolati sul web che lo ritraggono mentre è in compagnia della sua attuale fidanzata, Caroline Tronelli, in casa nella capitale, carpiti illegalmente dal sistema di videosorveglianza.  

Nel fascicolo, coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, si procede, al momento contro ignoti, per accesso abusivo a sistema informatico e le indagini sono state delegate alla Polizia Postale. Si tratterebbe di un video/immagini che verosimilmente uno o più hacker hanno rubato introducendosi illegalmente nel sistema di videosorveglianza interno dell’abitazione violando la privacy e poi diffusi illecitamente. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...