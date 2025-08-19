Ultime News

19 Ago 2025 Archi Palazzo Comunale,
terminati i lavori
19 Ago 2025 “I misteri di Stagno Lombardo”,
riprese notturne con tutto il paese
19 Ago 2025 Maltempo, Protezione Civile
dirama allerta meteo
19 Ago 2025 Anche la mancia diventa digitale
L'opzione c'è, in pochi lo sanno
19 Ago 2025 Il racconto del giorno
“L’intoppo”
Video Pillole

Tg News – 19/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trump “No a truppe americane in Ucraina”
– Tregua a Gaza, sì di Hamas al piano
– In Pakistan sale a 706 bilancio morti in alluvioni
– Seconda vittima del botulino in Sardegna, morta 62enne
– Virus misterioso uccide imprenditore a Padova
– Investì 16enne a Terracina, aveva patente revocata
– Poliziotto ucciso a Napoli, lite per fuga di un pappagallo
– Chiusa la camera ardente, Pippo Baudo verso la sua Sicilia
– Previsioni 3B Meteo 20 Agosto

