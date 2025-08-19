Ultime News

19 Ago 2025 Il racconto del giorno
“L’intoppo”
19 Ago 2025 Gabriele Villa: "I miei 45 anni
come cuoco alle sagre di Castelvetro"
19 Ago 2025 Disturbi alimentari,
Regione stanzia 5,7 milioni
19 Ago 2025 Via vai di medici al Pronto Soccorso
Quattro nuovi incarichi per un anno
19 Ago 2025 Violenza sulle donne: 8 arresti
dei Carabinieri in 2 mesi e mezzo
Video Pillole

Tg Sport – 19/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’infortunio di Lukaku ribalta il mercato, caccia al bomber
– Torino e Udinese avanti, il Verona col brivido ai rigori
– Sinner si ritira per un malessere, Cincinnati è di Alcaraz
– Non basta una bravissima Paolini, il trionfo è di Swiatek
– Si ritira Marco Belinelli, l’unico italiano a vincere un anello NBA
azn

