Ultime News

19 Ago 2025 Il racconto del giorno
“L’intoppo”
19 Ago 2025 Gabriele Villa: "I miei 45 anni
come cuoco alle sagre di Castelvetro"
19 Ago 2025 Disturbi alimentari,
Regione stanzia 5,7 milioni
19 Ago 2025 Via vai di medici al Pronto Soccorso
Quattro nuovi incarichi per un anno
19 Ago 2025 Violenza sulle donne: 8 arresti
dei Carabinieri in 2 mesi e mezzo
Video Pillole

Ucraina, ministero Esteri Cina “Pechino è imparziale e promuove pace”

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – “Mantenendo una posizione obiettiva e imparziale, la Cina ha costantemente promosso la pace e incoraggiato il dialogo sin dal primo giorno della crisi ucraina. La Cina è pronta a collaborare con la comunità internazionale per continuare a svolgere un ruolo costruttivo nella risoluzione politica della crisi, in conformità con la volontà delle parti coinvolte”. Così in una dichiarazione ai media Mao Ning, portavoce del ministero degli Affari Esteri cinese.

sat/gtr
(Fonte video CCTV)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...