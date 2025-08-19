Bilancio allarmante per il lavoro del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cremona nella prevenzione dei crimini di violenza sulle donne. Dal primo al 19 agosto sono stati perseguiti: 27 casi di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, 3 arresti in flagranza di reato e 5 arresti a seguito di esecuzione di misure cautelari di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alle persone offese, con l’applicazione di 4 braccialetti elettronici.

Un continuo impegno per garantire la sicurezza delle donne e prevenire situazioni che possono degenerare, come i cosiddetti “reati spia”, ovvero delitti come gli atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi e violenze sessuali.

Anche in questo periodo estivo l’Arma, con le sue Stazioni dislocate su tutto il territorio provinciale, ha confermato il proprio contributo nel contrasto del fenomeno, ben consapevole delle difficoltà di intercettare in anticipo – a differenza di molte altre fattispecie di reato – i singoli episodi delittuosi.

© Riproduzione riservata