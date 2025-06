Il Comune di Cremona, da anni impegnato nella promozione di azioni per prevenire e contrastare la violenza contro le donne, è capofila operativo delle attività previste nell’ambito del Protocollo d’intesa per la costituzione della Rete territoriale per la prevenzione ed il contrasto delle violenze contro le donne, che coinvolge enti pubblici e realtà del privato sociale attivi sul territorio provinciale. La Rete, che opera in stretta sinergia con i tre Centri Antiviolenza della provincia (AIDA Cremona, Associazione Donne Contro la Violenza Crema e Associazione M.I.A. Casalmaggiore), promuove interventi e progetti mirati a sensibilizzare la cittadinanza e contrastare in modo efficace la violenza di genere.

In questo contesto si è inserito il laboratorio A scuola contro la violenza sulle donne, un percorso di approfondimento dedicato alle e agli studenti della classe quarta del Liceo delle Scienze Umane Anguissola, con l’obiettivo di stimolare una riflessione attiva e condivisa sul tema della violenza di genere.

Questa esperienza rappresenta un importante collaborazione tra i diversi progetti attivi nel territorio provinciale che ha consentito di integrare gli sguardi e le azioni consentendo così di raggiungere un sempre maggiore numero di cittadini e cittadine; il percorso ha visto la collaborazione del progetto Arca, con il Comune di Cremona come capofila, finanziato dalla programmazione regionale per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza sulle donne, del progetto Step by Step del capofila Azienda Socio Sanitaria Territoriale e il progetto A scuola contro la violenza sulle donne dove il Liceo delle Scienze Umane “Sofonisba Anguissola” di Cremona è stato individuato come scuola capofila.

Il workshop dedicato alla grafica si è svolto a ridosso del 25 novembre e ha coinvolto – oltre al corpo docente – le illustratrici cremonesi Martina Regis e Alessandra Belloni, con l’obiettivo di approfondire la riflessione e il confronto da parte degli studenti e delle studentesse sul tema della lotta contro la violenza di genere e fornire loro gli strumenti per lavorare sulla comunicazione e sull’espressione visiva di questo contenuto.

Dal percorso sono stati creati venti poster affissi in via Palestro, all’altezza del civico 36, in particolare sulle impalcature di Palazzo Stanga Trecco, che già da qualche giorno hanno attirato l’attenzione e gli scatti dei passanti.

“Lo scorso novembre il laboratorio ha preso avvio con l’obiettivo di dare a studenti e studentesse la possibilità di farsi portavoce di alcuni messaggi importanti rispetto ad una tematica di drammatica attualità come quella della violenza contro le donne e di condividerli poi con tutta la cittadinanza” dichiara l’assessora alle Politiche Sociali e Fragilità del Comune di Cremona, Marina Della Giovanna. “Per l’affissione dei bellissimi manifesti realizzati dal Liceo Anguissola la scelta è caduta infine su via Palestro, che essendo sede di numerosi istituti scolastici cittadini, è senza dubbio particolarmente vissuta dalle giovani generazioni, proprio quelle che è fondamentale sensibilizzare alla cultura del rispetto se vogliamo davvero combattere la violenza di genere”.

“Siamo molto soddisfatte del percorso fatto durante il laboratorio, ma soprattutto felici che possa esserci una restituzione pubblica. Il gesto finale di affiggere i poster con gli elaborati delle studentesse e degli studenti lungo via Palestro, luogo di passaggio giornaliero per le scolaresche, ma anche di collegamento dal centro alla stazione ferroviaria, è un messaggio forte” commentano Martina Regis e Alessandra Belloni. “La varietà di messaggi e di letture date è un elemento molto interessante, che merita di essere affrontato in modo orizzontale e discorsivo, ma soprattutto pubblico. Speriamo di poter replicare questa modalità, magari con il supporto della classe anche per l’affissione”.

“Come insegnanti crediamo che sia necessario partire dalla scuola per attuare una forte sensibilizzazione sul tema del contrasto alla violenza di genere, offrendo ai giovani occasioni per riflettere, riconoscere e contrastare ogni forma di violenza fin dalle sue radici” dichiarano a loro volta Silvia Priori e Chiara Maggio, insegnanti delle classi terza C e quarta C ad indirizzo comunicazione del Liceo Anguissola. “C’è una grande urgenza educativa su questo tema, dati anche gli ultimi dati statistici che testimoniano come l’età media dei femminicidi si sia abbassata.

Questo progetto in particolare si è inserito in una sensibilità già pregressa nella nostra scuola che da anni è attiva nella sensibilizzazione contro la violenza di genere attraverso il comitato ‘L’amore non distrugge’. Gli studenti hanno potuto dare voce concreta a questo impegno grazie alla creazione di manifesti grafici che esprimono pensieri, emozioni e consapevolezze profonde. Con il prezioso supporto delle due esperte, i ragazzi hanno acquisito strumenti efficaci per tradurre le proprie idee in immagini forti e significative”.

I poster rimarranno affissi fino al 31 luglio: l’invio alla cittadinanza è di condividere foto e video sui canali sociali utilizzando l’hashtag #ReteAntiviolenzaCremona per dare sempre maggio risalto al lavoro svolto da studenti e studentesse e all’importante messaggio di sensibilizzazione.

