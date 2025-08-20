In programma il prossimo 27 agosto alle 21, in piazza Municipio a Castelverde, la proiezione del film La Tempesta, realizzato per la televisione nel 2014 e inserito nella serie Purché finisca bene. L’organizzazione è curata dall’assessorato alla Cultura guidato da Fabio Amadini.

Nel cast figurano Giovanni Scifoni, Nicole Grimaudo, Nino Frassica, Stefano Fresi ed Ennio Fantastichini. La pellicola, una commedia ambientata a Treviso, nel distretto manifatturiero euganeo, racconta la storia dell’imprenditore Aldo Delserio che, partito in vacanza ai tropici con la moglie, scompare dopo uno tsunami. Nessuno riesce a contattarlo, e la sua presenza risulta indispensabile sia per la sua azienda di ceramiche, sia per accogliere all’aeroporto Natoli, il bambino bielorusso appena adottato.

Per sostituirlo viene individuato il fratello Paolo, un eterno bambinone che si spaccia per fotografo con il solo obiettivo di rimorchiare modelle. Prima che qualcuno noti la differenza, Paolo deve trasformarsi in un perfetto padre e manager. A dargli una mano è la giovane operaia Manuela, che nonostante detesti Paolo, adora il piccolo Natoli.

Oltre alla tematica dell’adozione, il film affronta anche le questioni legate al lavoro e alla salvaguardia dei posti occupazionali. Sarà proprio Natoli, la vera e propria “tempesta”, a spiazzare tutti e a risolvere a suo modo, con originalità e imprevedibilità, ogni problema.

In caso di maltempo la proiezione si terrà sotto il portico del Palazzo Municipale.

