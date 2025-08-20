Ultime News

20 Ago 2025 Logistica: una nuova area per
Katoen Natie sul canale navigabile
20 Ago 2025 Chicco di mais nei bronchi: intervento
risolutivo della dottoressa Majori
20 Ago 2025 Estate finita? Intanto fino
a giovedì è allerta temporali
20 Ago 2025 Oneri più salati per la logistica,
Carletti rivendica la scelta
20 Ago 2025 Addio a Giorgio Grassi:
commerciava auto a Castelvetro
Baudo, Mazzi “Oggi ricordiamo la persona, non solo il personaggio”

MILITELLO IN VAL DI CATANIA (ITALPRESS) – “Ho avuto modo di collaborare con lui: per me oggi era doveroso essere qui come rappresentante del governo e come amico personale suo e della famiglia. Voglio ricordarlo con un sorriso: se lui ci vedesse, vorrebbe che sorridessimo”. Lo sottolinea il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi a Militello in Val di Catania per i funerali di Pippo Baudo. “Oggi siamo qua a ricordare la persona più che il personaggio – continua Mazzi -. È stato detto tanto dell’artista, ma non basta mai perché chi l’ha conosciuto o ha avuto modo di lavorarci sa quanto fosse veramente fenomenale”.

