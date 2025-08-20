Ultime News

Canoa, Tacchini “Mondiali? Dopo Parigi abbiamo l’obbligo di difendere”

MILANO (ITALPRESS) – “Dopo Parigi abbiamo l’obbligo di difendere e dopo il titolo europeo di questa estate ancora di più. Gli avversari ci sono, li abbiamo visti, già subito in batteria iniziamo contro la Russia, quindi sondiamo subito il terreno, però è una responsabilità che ci piace. In più ad imbarcare con Gabriele Casadei, che è tutto spensierato, quindi questa cosa mi aiuta”. Lo ha dichiarato Carlo Tacchini, medaglia d’argento nel C2 500 metri a Parigi 2024.

