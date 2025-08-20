Cina, lanciato razzo con 7 satelliti

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Da Jiuquan, nella Cina nord-occidentale, è stato lanciato il razzo vettore Lijian-1 Y10 con sette satelliti a bordo. Il razzo è decollato il 19 agosto alle 15:33 (ora di Pechino) da una zona pilota per l’innovazione aerospaziale commerciale nella Cina nord-occidentale e ha inviato con successo i satelliti nell’orbita pianificata. Si tratta dell’ottava missione di volo della serie di razzi vettori Lijian-1.

sat/gtr

(Fonte video CCTV)