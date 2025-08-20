Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Casaletto Vaprio per un tentato omicidio commesso in provincia di Milano. L’operazione, condotta dai Carabinieri della Stazione di Pandino, è stata portata a termine nel pomeriggio del 19 agosto.

Il 31enne, sudamericano, è stato fermato da una pattuglia mentre viaggiava con due connazionali a bordo di una Lancia Y, presa a noleggio, che si aggirava in modo sospetto nella zona residenziale. Tutti e tre sono risultati sprovvisti di documenti di identificazione e irregolari sul territorio nazionale. Per questo sono stati condotti nella caserma della Compagnia di Crema.

Qui l’uomo, pregiudicato, è risultato ricercato per il tentato omicidio aggravato di un suo connazionale, commesso a Pero (MI) nella serata del 13 luglio scorso. Quella sera, in via D’Annunzio, a seguito di una lite, l’uomo avrebbe colpito con un’arma da taglio un suo conoscente, ferendolo gravemente al fianco sinistro.

A seguito delle indagini l’equadoregno era stato identificato e nei suoi confronti era stata emessa un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere per il reato di tentato omicidio aggravato, ma l’uomo si era reso irreperibile, sfuggendo quindi alla cattura.

Al termine delle formalità il 31enne è stato quindi arrestato e condotto alla Casa Circondariale di Cremona a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nei confronti degli altri due soggetti, un 48enne cubano ed un 25enne peruviano, pregiudicati e privi di documenti di identificazione, sono stati emessi altri provvedimenti: il primo è stato accompagnato presso il C.P.R. di Torino, per il rimpatrio, mentre il secondo ha ricevuto l’ordine di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, emesso dal Questore della provincia di Cremona.

