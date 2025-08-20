Ultime News

20 Ago 2025 Tommy Cash ad Offanengo?
Intravisto sulla Panda stretta
20 Ago 2025 Pippo Baudo, quanti ricordi...
I legami con il Cremasco
20 Ago 2025 Russia-Ucraina: per Gastone Breccia
strada ancora lunga e in salita
19 Ago 2025 Archi Palazzo Comunale,
terminati i lavori
19 Ago 2025 “I misteri di Stagno Lombardo”,
riprese notturne con tutto il paese
Diamond League, oggi tappa di Losanna: orario, azzurri impegnati e dove vedere le gare

(Adnkronos) – Torna la Diamond League. Oggi, mercoledì 20 agosto, l’appuntamento è a Losanna per la tredicesima tappa del massimo circuito internazionale di atletica, arrivato alle battute conclusive. La settimana prossima inizieranno le finali a Zurigo, ultimo step prima dei Mondiali di Tokyo. Quattro gli italiani impegnati stasera: Mattia Furlani nel salto in lungo, Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso e Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli. Ecco gli orari delle gare e dove vedere gli azzurri in tv e streaming. 

Ecco il programma delle gare di Diamond League oggi a Losanna:  

19.30 Getto del peso maschile (Leo Fabbri e Zane Weir)
 

19.43 Tiro del giavellotto femminile 

20.04 400 metri femminile 

20.05 Salto con l’asta femminile (non valido per la Diamond League)
 

20.11 800 metri femminile 

20.23 110 ostacoli (Lorenzo Simonelli) 

20.25 Salto in alto femminile 

20.29 3000 siepi femminile 

20.49 200 metri femminile 

20.50 Salto in lungo maschile (Mattia Furlani)
 

20.55 5000 metri maschile 

21.14 100 ostacoli 

21.23 800 metri maschile 

21.32 400 ostacoli maschile (non valido per la Diamond League) 

21.40 100 metri maschile 

21.52 4×100 femminile (non valido per la Diamond League) 

La tappa di Diamond League di oggi a Losanna sarà visibile su Rai 3 in chiaro, ma anche su Sky Sport Arena (canale 204) a partire dalle 20. Le gare saranno visibili anche in streaming su Rai Play (gratis), Sky Go e Now (per gli abbonati).  

