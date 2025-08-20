Diamond League, oggi tappa di Losanna: orario, azzurri impegnati e dove vedere le gare

(Adnkronos) – Torna la Diamond League. Oggi, mercoledì 20 agosto, l’appuntamento è a Losanna per la tredicesima tappa del massimo circuito internazionale di atletica, arrivato alle battute conclusive. La settimana prossima inizieranno le finali a Zurigo, ultimo step prima dei Mondiali di Tokyo. Quattro gli italiani impegnati stasera: Mattia Furlani nel salto in lungo, Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso e Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli. Ecco gli orari delle gare e dove vedere gli azzurri in tv e streaming.

Ecco il programma delle gare di Diamond League oggi a Losanna:

19.30 Getto del peso maschile (Leo Fabbri e Zane Weir)



19.43 Tiro del giavellotto femminile

20.04 400 metri femminile

20.05 Salto con l’asta femminile (non valido per la Diamond League)



20.11 800 metri femminile

20.23 110 ostacoli (Lorenzo Simonelli)

20.25 Salto in alto femminile

20.29 3000 siepi femminile

20.49 200 metri femminile

20.50 Salto in lungo maschile (Mattia Furlani)



20.55 5000 metri maschile

21.14 100 ostacoli

21.23 800 metri maschile

21.32 400 ostacoli maschile (non valido per la Diamond League)

21.40 100 metri maschile

21.52 4×100 femminile (non valido per la Diamond League)

La tappa di Diamond League di oggi a Losanna sarà visibile su Rai 3 in chiaro, ma anche su Sky Sport Arena (canale 204) a partire dalle 20. Le gare saranno visibili anche in streaming su Rai Play (gratis), Sky Go e Now (per gli abbonati).