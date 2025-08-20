Ultime News

20 Ago 2025 Logistica: una nuova area per
Katoen Natie sul canale navigabile
20 Ago 2025 Chicco di mais nei bronchi: intervento
risolutivo della dottoressa Majori
20 Ago 2025 Estate finita? Intanto fino
a giovedì è allerta temporali
20 Ago 2025 Oneri più salati per la logistica,
Carletti rivendica la scelta
20 Ago 2025 Addio a Giorgio Grassi:
commerciava auto a Castelvetro
Estorce denaro all’ex datore di lavoro, a Ragusa arrestato un 30enne

RAGUSA (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato per estorsione aggravata un cittadino albanese di 30 anni. La vicenda trae origine dalla denuncia presentata da un imprenditore agricolo di Ragusa, già datore di lavoro dell’indagato. L’uomo ha raccontato agli investigatori di essere vittima da oltre due anni di reiterate richieste estorsive da parte dell’indagato. vbo/mca2
Fonte video: Polizia di Stato

