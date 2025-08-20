Video Pillole
Estorce denaro all’ex datore di lavoro, a Ragusa arrestato un 30enne
RAGUSA (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato per estorsione aggravata un cittadino albanese di 30 anni. La vicenda trae origine dalla denuncia presentata da un imprenditore agricolo di Ragusa, già datore di lavoro dell’indagato. L’uomo ha raccontato agli investigatori di essere vittima da oltre due anni di reiterate richieste estorsive da parte dell’indagato. vbo/mca2
Fonte video: Polizia di Stato
