20 Ago 2025 Polo logistico Picenengo, FI:
"Dichiarazioni Carletti deludenti"
20 Ago 2025 Cremo, parla capitan Bianchetti:
"Questa piazza merita la Serie A"
20 Ago 2025 Milan - Cremonese: 3600 biglietti
del settore ospiti venduti
20 Ago 2025 Ruba due caschi da moto,
denunciato 46enne a Pandino
20 Ago 2025 Commette tentato omicidio a Pero:
arrestato da Carabinieri di Pandino
Maltempo nell’ennese, due auto nel torrente Crisa: un morto

(Adnkronos) – E’ stato trovato morto l’uomo disperso nel torrente Crisa, in provincia di Enna. In corso le operazioni di recupero. L’uomo era stato travolto dall’acqua con la sua macchina in seguito al nubifragio che si è abbattuto a Leonforte. Altre 2 persone, su un’altra auto, sono riuscite a salvarsi. 

Uno degli automobilisti si è salvato salendo sul tetto della sua auto. Per le ricerche, spiegano dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna, sono state attivate le unità anche da Palermo, gli specialisti per le ricerche in acqua e un drone. Oltre al nucleo cinofili. 

