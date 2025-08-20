Ultime News

20 Ago 2025 Cremo, Sanabria visite fatte:
“Voglio rimettermi in gioco”
20 Ago 2025 Scontro auto moto in
via Giordano, ragazzo ferito
20 Ago 2025 Casa galleggiante a San Daniele Po:
storia di gente di fiume
20 Ago 2025 A Castelverde proiezione
del film "La Tempesta"
20 Ago 2025 Anmi ricorda i marinai scomparsi
Invito alla cerimonia commemorativa
Salvini “Avere dubbi sull’obbligo vaccinale non è antiscientifico”

MILANO (ITALPRESS) – “Leggevo oggi un’intervista interessante di uno di questi due professori e medici che non stanno simpatici a qualcuno. Non sono no vax, semplicemente chiedono che vengano calcolati tutti i benefici che ci sono nei vaccini e anche eventuali controindicazioni. Dirsi dubbiosi sull’obbligo vaccinale, che non c’è nella maggior parte dei Paesi europei, non penso sia antiscientifico, penso sia di buon senso”. Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo alle case Aler di via Bolla, a Milano, parlando con i giornalisti.

