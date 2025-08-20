Salvini “Avere dubbi sull’obbligo vaccinale non è antiscientifico”

MILANO (ITALPRESS) – “Leggevo oggi un’intervista interessante di uno di questi due professori e medici che non stanno simpatici a qualcuno. Non sono no vax, semplicemente chiedono che vengano calcolati tutti i benefici che ci sono nei vaccini e anche eventuali controindicazioni. Dirsi dubbiosi sull’obbligo vaccinale, che non c’è nella maggior parte dei Paesi europei, non penso sia antiscientifico, penso sia di buon senso”. Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo alle case Aler di via Bolla, a Milano, parlando con i giornalisti.

