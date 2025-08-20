Schifani e La Russa ai funerali di Pippo Baudo

MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CATANIA) (ITALPRESS) – L’arrivo del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e del presidente del Senato Ignazio La Russa alla chiesa di Santa Maria della Stella, a Militello Val di Catania, per i funerali di Pippo Baudo, il presentatore simbolo della tv italiana scomparso il 16 agosto all’età di 89 anni. Alle esequie sono presenti, tra gli altri, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, e il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno.

